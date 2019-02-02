В семьях Башкирии с начала года родилось 40 двоен

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-02T19:01:46+03:00

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С начала года в 40 семьях Башкирии родились двойни. Об этом рассказали в ведомстве, где регистрируют всех новорожденных. По данным пресс-службы госкомитета юстиции по республике, в ЗАГСах только башкирской столицы выдали 23 «двойных» свидетельства о рождении.

Как отметили специалисты ЗАГС, наибольшее количество двойняшек появились на свет в Калининском районе Уфы. Среди других городов Башкирии отличился Белорецк. Там счастливыми родителями двоен стали три семейные пары.

В госкомюсте по Башкирии отметили также, что случаев рождения троен в регионе пока не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU