В Уфе из-за коммунальной аварии просел асфальт на дороге

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-02T18:18:35+03:00

Сейчас на месте работают коммунальщики и аварийные службы

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Сегодня, 2 февраля, на улице Лесотехникума в Уфе произошла коммунальная авария: из-за прорыва водопровода просел асфальт на проезжей части. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, проблемы с движением появились на крайней правой полосе дороги.

Как отметили в городской администрации на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники коммунальных служб, началось устранение протечки.

- В настоящее время участок огорожен, на месте работают сотрудники МУП «Уфаводоканал», которые устраняют последствия утечки и выясняют причину ее возникновения, - пояснили в мэрии Уфы.

Сообщается также, что работы по ликвидации аварии и восстановление дорожного полотна будет вестись в круглосуточном режиме. Залатать асфальт планируют не позднее 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU