В Уфе из-за коммунальной аварии просел асфальт на дороге
Сегодня, 2 февраля, на улице Лесотехникума в Уфе произошла коммунальная авария: из-за прорыва водопровода просел асфальт на проезжей части. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, проблемы с движением появились на крайней правой полосе дороги.
Как отметили в городской администрации на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники коммунальных служб, началось устранение протечки.
- В настоящее время участок огорожен, на месте работают сотрудники МУП «Уфаводоканал», которые устраняют последствия утечки и выясняют причину ее возникновения, - пояснили в мэрии Уфы.
Сообщается также, что работы по ликвидации аварии и восстановление дорожного полотна будет вестись в круглосуточном режиме. Залатать асфальт планируют не позднее 4 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU