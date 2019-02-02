«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-02T17:20:04+03:00

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Второй матч домашней серии уфимского «Салавата Юлаева» в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился, казалось бы, уверенной победой юлаевцев. Подопечные Николая Цулыгина переиграли гостей из Хабаровска со счетом 3:1. Юлаевцы дожали «Амур» лишь в концовке третьего периода, дважды огорчив голкипера «тигров» Евгения Аликина.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Причем первыми отличились гости – уже на второй минуте стартового игрового отрезка Данил Файзуллин смог огорчить Андрея Кареева. Лишь в конце периода юлаевцы восстановили статус-кво: шайбу забросил Владимир Жарков.

Во втором периоде команды по разу поиграли в большинстве, но зрители на «Уфа-Арена» голов так и не увидели.

В третьем периоде подопечные Цулыгина решили-таки одержать победу. Сначала, после сольного прохода Александра Кадейкина и шикарного паса на пятачок, отличился Дмитрий Кугрышев. Затем Кадейкин забил сам и поставил точку в матче – 3:1.

Следующий матч «Салават Юлаев» также проведет на домашнем льду. Уже в понедельник, 4 февраля, в гости к юлаевцам приедут хоккеисты астанинского «Барыса».

ИСТОЧНИК KP.RU