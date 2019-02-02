2019-02-02T16:44:33+03:00
Происшествия

Сбил пешехода и скрылся: в Уфе разыскивают водителя фиолетового автомобиля

Марку машины установить пока не удалось
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вчера вечером, 1 февраля, около 21:45 водитель неустановленной пока машины сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Известно, что пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

По данным уфимского отдела ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло в Орджоникидзевском районе башкирской столицы, на улице Вологодская, вблизи дома №7/3.

Как отметили в дорожной полиции, к счастью, госпитализация девушке не понадобилась. Водитель, совершивший наезд на пешехода скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД. Единственное, что известно об автомобиле – он приметного, фиолетового цвета.

Всех, кто может обладать информацией о владельце разыскиваемой машины, сотрудники ГИБДД просят связаться с ними по телефонам: 102 или 8(965) 922-49-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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