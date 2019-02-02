Ильдар Абдразаков номинирован на премию «International Opera Awards»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-02T15:33:00+03:00

Народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков поборется за приз зрительских симпатий с самыми выдающимися вокалистами со всего мира. Фото: Халит САФИН

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Народный артист Башкирии и всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков стал номинантом международной музыкальной премии «International Opera Awards», которая вручается с 2012 года.

От России на премию представлено несколько человек - известный режиссер Василий Бархатов, дирижер Максим Емельянычев, композиторы Елена Ланчер и Александр Раскатов, а также несколько коллективов - хор «Большого театра», оркестр театра «Новая опера» и ансамбль «Music Aeterna». А вот из российских вокалистов в шорт-лист попал только один человек - Ильдар Абдразаков.

Соперниками знаменитого баса оказались оперные знаменитости со всего мира - болгарский сопрано Соня Иончева, американский тенор Майкл Фабиано, ведущий солист «Метрополитен - опера», самый знаменитый баритон США Томас Хэмпсон, итальянский тенор Витторио Григолло, британское меццо-сопрано Сара Коннолли и пуэрториканское сопрано Ана-Мария Мартинез.

Имя победителя станет известно 29 апреля - его назовут в Лондоне, где и была учреждена премия.

ИСТОЧНИК KP.RU