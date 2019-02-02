2019-02-02T15:33:00+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков номинирован на премию «International Opera Awards»

Имя знаменитого баса попало в шорт-лист приза зрительских симпатий журнала «Opera Magazine»
Мила КИЯН
Поделиться:
Народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков поборется за приз зрительских симпатий с самыми выдающимися вокалистами со всего мира. Фото: Халит САФИННародный артист Башкирии Ильдар Абдразаков поборется за приз зрительских симпатий с самыми выдающимися вокалистами со всего мира. Фото: Халит САФИН
Изменить размер текста:

Народный артист Башкирии и всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков стал номинантом международной музыкальной премии «International Opera Awards», которая вручается с 2012 года.

От России на премию представлено несколько человек - известный режиссер Василий Бархатов, дирижер Максим Емельянычев, композиторы Елена Ланчер и Александр Раскатов, а также несколько коллективов - хор «Большого театра», оркестр театра «Новая опера» и ансамбль «Music Aeterna». А вот из российских вокалистов в шорт-лист попал только один человек - Ильдар Абдразаков.

Соперниками знаменитого баса оказались оперные знаменитости со всего мира - болгарский сопрано Соня Иончева, американский тенор Майкл Фабиано, ведущий солист «Метрополитен - опера», самый знаменитый баритон США Томас Хэмпсон, итальянский тенор Витторио Григолло, британское меццо-сопрано Сара Коннолли и пуэрториканское сопрано Ана-Мария Мартинез.

Имя победителя станет известно 29 апреля - его назовут в Лондоне, где и была учреждена премия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбил пешехода и скрылся: в Уфе разыскивают водителя фиолетового автомобиля
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 3 февраля
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали два человека
«Все вены сожгла химия»: 27-летней матери двоих детей из Башкирии, больной раком, стало хуже
В Башкирии водитель легковушки сбил лося и погнул дорожный знак
Житель Башкирии из мести поджег сельский магазин
В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли два человека
Спектакли Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури покажут в Москве
Куда сходить в Уфе 2 февраля
В Уфе грабитель с пистолетом ограбил алкомаркет
В Уфе ресторан и караоке-бар отапливались за счет жителей многоэтажки
В Уфе пожилой пациент напал на врача прямо в больнице
В Уфе демонтируют одну из самых высоких елок страны
В Башкирии осудят жилищного афериста, обманувшего уфимцев на 47 млн рублей
Глава МВД по Башкирии призвал усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем
Снова без трусиков: Ульяна Тригубчак вновь опубликовала откровенное фото
Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы
В Уфе появится новый сквер с памятником учителю