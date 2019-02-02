2019-02-02T15:04:24+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 3 февраля

Синоптики рассказали, что ждет жителей республики в воскресный день
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящее воскресенье, 3 февраля, в Башкирии вновь ожидается снег. По данным Башгидрометцентра лишь на юге республики осадков не ожидается. В остальных районах синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. При этом ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -18,-23°, днем -7,-12°.

По данным сервиса Gismeteo.ru, утром и вечером в башкирской столице в воскресенье прогнозируется снег. Температура воздуха утром -10, -11 градусов Цельсия, днем до -8°. Вечером в Уфе столбики термометров опустятся до -11°.

Метеорологи обещают в Уфе слабый ветер, утром южного, вечером – северного направлений. Порывы ветра будет достигать 4 метров в секунду. Атмосферное давление до 760 мм ртутного столба при относительной влажности до 86% в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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