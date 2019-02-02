В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-02T14:10:20+03:00

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Вечером в минувшую пятницу, 1 февраля, в Дуванском районе Башкирии на сельской дороге не смогли разъехаться «Mitsubishi Lancer» и ВАЗ-2115. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 20 километре дороги Тастуба-Метели-Красноуфимск.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился 39-летний местный житель, а ВАЗ-2115 управлял 21-летний молодой человек. В результате аварии водитель отечественной легковушки и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

- Известно, что водитель «Mitsubishi» отказался проходить медосвидетельствование, - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего за прошедшие сутки сотрудники дорожной полиции зарегистрировали пять автомобильных аварий, в которых пострадали семь человек. Также сотрудники ведомства задержали 61 нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU