«Все вены сожгла химия»: 27-летней матери двоих детей из Башкирии, больной раком, стало хуже

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-02T13:56:14+03:00

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27-летней матери двоих детей Ирине Долженковой, которая отчаянно борется с раком, едва ли не каждый день приходится проходить болезненную процедуру. Чтобы продолжить лечение от страшной болезни, молодой женщине предстоит пройти длительный курс переливания крови. Родные Ирины рассказали о ее самочувствии после одной из таких процедур.

- Можно сказать, что всё по-прежнему: плохо спала и вчера, и сегодня. Вчера после переливания сильно тошнило, не было сил и поднялась температура до 39. До 3 часов ночи Ирина практически не спала, то озноб бил, то жарко, то боли сильные, то тошнота, - написала в социальных сетях родственница Ирины Долженковой.

Молодую маму после болезненных процедур бьет озноб и мучает постоянно повышенная температура. Но Ирина сдаваться не собирается и продолжает борьбу с раком. К сожалению, последствия агрессивного лечения дают о себе знать.

- «Рабочая» вена только на правой руке, и она уже «устала» от иголок. На левой вообще не проходит донорская кровь. Все вены сожгла химия, - сообщает родственница молодой женщины.

Напомним, уроженка Нефтекамска, мама двоих детей, Ирина Долженкова продолжает борьбу с раком. Врачи в Израиле прописали ей экспериментальное лекарство, но принимать его пока нельзя – нужно, чтобы спала температура. Чтобы сбить ее, женщине переливают кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU