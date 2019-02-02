В Башкирии водитель легковушки сбил лося и погнул дорожный знак

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-02T12:01:07+03:00

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В минувшую пятницу, 1 февраля, в Краснокамском районе Башкирии произошло курьезное ДТП. По сельской дороге Нефтекамск – Николо-Березовка в вечернее время суток двигался 63-летний автомобилист за рулем «Лада Гранта». На втором километре пути на дорогу внезапно выскочил лось. К сожалению, водитель не успел вовремя затормозить и сбил животное.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, от удара отечественную легковушку выбросило с дороги аккурат на дорожный знак. Пожилой водитель лишь чудом не пострадал.

О том, в каком состоянии находился после столкновения лось, и жив ли он, в дорожной полиции не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU