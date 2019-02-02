2019-02-02T11:00:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии из мести поджег сельский магазин

Мужчине отказались давать продукты в долг
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Вопиющий случай произошел накануне в Баймакском районе Башкирии. В сельском магазине в деревне Мерясово произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв и разрушений: местные жители самостоятельно потушили возгорание, не дожидаясь приезда пожарных. Вскоре на место ЧП прибыли полицейские и обнаружили в кладовке сельмага виновника переполоха.

Как оказалось, 28-летний сельчанин приходил накануне в этот магазин и просил у продавца продукты в долг. Но деревенский житель уже был должен немалую сумму, поэтому продуктов он не получил. После того как ему отказали, он ушел и вернулся туда ночью, чтобы совершить свою «месть.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, «сельский мститель» проник в помещение, сложил в кучу тряпки и бумагу и поджег их. Однако выбраться наружу он так и не смог: был слишком пьян. Тогда мужчина попросту спрятался в кладовке, где его и нашли полицейские.

Сейчас в отношении нерадивого сельчанина возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии водитель легковушки сбил лося и погнул дорожный знак
В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли два человека
Спектакли Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури покажут в Москве
Куда сходить в Уфе 2 февраля
В Уфе грабитель с пистолетом ограбил алкомаркет
В Уфе ресторан и караоке-бар отапливались за счет жителей многоэтажки
В Уфе пожилой пациент напал на врача прямо в больнице
В Уфе демонтируют одну из самых высоких елок страны
В Башкирии осудят жилищного афериста, обманувшего уфимцев на 47 млн рублей
Глава МВД по Башкирии призвал усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем
Снова без трусиков: Ульяна Тригубчак вновь опубликовала откровенное фото
Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы
В Уфе появится новый сквер с памятником учителю