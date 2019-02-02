Житель Башкирии из мести поджег сельский магазин

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-02T11:00:11+03:00

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Вопиющий случай произошел накануне в Баймакском районе Башкирии. В сельском магазине в деревне Мерясово произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв и разрушений: местные жители самостоятельно потушили возгорание, не дожидаясь приезда пожарных. Вскоре на место ЧП прибыли полицейские и обнаружили в кладовке сельмага виновника переполоха.

Как оказалось, 28-летний сельчанин приходил накануне в этот магазин и просил у продавца продукты в долг. Но деревенский житель уже был должен немалую сумму, поэтому продуктов он не получил. После того как ему отказали, он ушел и вернулся туда ночью, чтобы совершить свою «месть.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, «сельский мститель» проник в помещение, сложил в кучу тряпки и бумагу и поджег их. Однако выбраться наружу он так и не смог: был слишком пьян. Тогда мужчина попросту спрятался в кладовке, где его и нашли полицейские.

Сейчас в отношении нерадивого сельчанина возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU