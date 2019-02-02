В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-02T10:30:05+03:00

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Как сообщает прокуратура Башкирии, накануне в Иглинском районном суде вынесли приговор 39-летнему местному жителю, по вине которого в ДТП погибли два человека.

В суде было установлено, что в июне прошлого года он сел за руль «ВАЗ 21104» в состоянии алкогольного опьянения и поехал в соседний район. Вместе с ним в машине ехали его сын, 39-летняя женщина и еще один мужчина. Во время движения по сельской дороге Алаторка – Охлебинино он не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет. В результате аварии двое пассажиров погибли, а еще одного экстренно госпитализировали в больницу.

На суде водитель свою вину не признал и заявил, что был трезв и его ослепил встречный автомобиль. Однако результаты медицинского освидетельствования, проведенные в день аварии подтверждают обратное, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы и лишению прав на 2,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. По решению суда он выплатит родственникам погибших и пострадавшего моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU