Спектакли Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури покажут в Москве

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-02T10:02:38+03:00

Гастроли главного национального театра республики пройдут 4 по 6 февраля на сцене Театра им. А. Пушкина на Тверской

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В начале февраля Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури отправится на гастроли в российскую столицу. Откроются гастроли премьерой прошлого сезона - драмой Рината Абушахманова «Зулейха открывает глаза» по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. Спектакль стал одним из самых успешных - в этом году он номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» сразу в пяти номинациях - за лучшую режиссерскую работу, лучшую женскую роль - исполнительница роли Зулейхи Гузель Кагарманова, лучшую работу художника и художника по костюмам - Альберт Нестеров, а также лучшую работу по свету - Ильшат Саяхов.

Всего башкирские артисты покажут на московской сцене четыре постановки: кроме драмы «Зулейха открывает глаза», москвичи увидят спектакли «Шараукэй», «На встречу мечте» и театрализованный «Концерт-баттл» между представителями разных поколений актеров театра.

ИСТОЧНИК KP.RU