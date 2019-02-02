Куда сходить в Уфе 2 февраля

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-02T09:32:50+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться на досуге

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НА КОНЦЕРТ

В клубе «XI» сегодня состоится полуфинал музыкального фестиваля «Emergenza Festival Ural». Выступают уфимские группы, а также участники из других городов уральского региона. (12+) Начало в 17.00. Билеты: 350-600 руб.

В ресторане-баре «Дорогая, я перезвоню...» выступает стендап-комик Гарик Оганесян. Зрителям обещают острую сатиру и предупреждают о наличии ненормативной лексики, поэтому вход строго по документам, удостоверяющим возраст. (21+) Начало в 20.00. Билеты: 500 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре сегодня покажут драму «Преступление и наказание» по одноменному роману Федора Достоевского. (16+) Начало в 18.00. Билеты: 200-500 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури можно посмотреть комедию-фарс «Мамуля» по пьесе московского драматурга Сергея Белова, которого называют «мистер аншлаг». (16+) Начало в 18.00. Билеты: 150 - 500 руб.

В татарском театре «Нур» покажут два спектакля: на основной сцене - комедию «Дамы, балкон и он», а на камерной - спектакль «Свободные бабочки». (16+) Начало спектаклей в 19.00. Билеты: 150 - 500 руб.

Башкирский театр оперы и балета приглашает посмотреть музыкальную комедию башкирских классиков Баязита Бикбая и Загира Исмагилова «Кодаса». (12+) Начало в 18.00. Билеты: 200 - 500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU