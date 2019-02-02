2019-02-02T08:54:58+03:00
Происшествия

В Уфе грабитель с пистолетом ограбил алкомаркет

Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»
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Накануне ночью в один из алкомаркетов на бульваре Ибрагимова ворвался вооруженный пистолетом грабитель. Угрожая продавцу оружием, он заставил женщину открыть кассу и отдать ему всю наличность. Перепуганная продавщица не стала сопротивляться и выполнила требования мужчины.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Кадры инцидента опубликовал телеканал ГТРК «Башкортостан». Видеозапись может помочь сотрудникам правоохранительных органов задержать неизвестного грабителя.

На видео видно, как злоумышленник приставляет оружие к голове продавца, а затем заставляет ее лечь на пол. Перед уходом мужчина распылил газ из перцового баллончика и скрылся. Добычей налетчика стали 10 тысяч рублей. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

В Уфе грабитель с пистолетом и перцовым баллончиком ограбил алкомаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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