В Уфе грабитель с пистолетом ограбил алкомаркет
Накануне ночью в один из алкомаркетов на бульваре Ибрагимова ворвался вооруженный пистолетом грабитель. Угрожая продавцу оружием, он заставил женщину открыть кассу и отдать ему всю наличность. Перепуганная продавщица не стала сопротивляться и выполнила требования мужчины.
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Кадры инцидента опубликовал телеканал ГТРК «Башкортостан». Видеозапись может помочь сотрудникам правоохранительных органов задержать неизвестного грабителя.
На видео видно, как злоумышленник приставляет оружие к голове продавца, а затем заставляет ее лечь на пол. Перед уходом мужчина распылил газ из перцового баллончика и скрылся. Добычей налетчика стали 10 тысяч рублей. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
В Уфе грабитель с пистолетом и перцовым баллончиком ограбил алкомаркет.
ИСТОЧНИК KP.RU