В Уфе ресторан и караоке-бар отапливались за счет жителей многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-02T08:10:52+03:00

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Владельцы уфимского ресторана «Мамабыsта» и караоке-клуба «Sinatra» нашли, как им казалось, идеальный способ отапливать помещения холодными зимними вечерами. Они попросту подключились к тепловым сетям, расположенным в многоквартирном доме. Оба заведения находятся в многоэтажке по проспекту Октября, 57.

История началась еще прошлой осенью. Тогда оба заведения остались без отопления из-за долгов. Недолго думая, руководители самовольно подключили заведения к тепловым сетям многоэтажки. Естественно, об этом прознали в «БашРТС» и обратились в Ростехнадзор. Сейчас гендиректор сети оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU