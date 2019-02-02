2019-02-02T07:30:05+03:00
Общество

В Уфе пожилой пациент напал на врача прямо в больнице

Молодая женщина едва унесла ноги от разъяренного мужчины
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Неприятный инцидент произошел накануне в 13-й городской больнице. Молодая женщина врач пришла в кабинет своей коллеги, как внезапно на нее набросился пожилой, но крепкий пациент. По словам доктора, высокий мужчина на вид 60 лет сначала стал кричать на нее, а затем и вовсе толкнул хрупкую девушку.

-Ко мне подошел мужчина около 60 лет, около 2 метров ростом. Начал меня спрашивать: «Ты кто такая? Ты что пришла?» Я представилась. Назвала свои фамилию, имя, отчество, показала бейдж. После чего он меня толкнул, - рассказала доктор корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

По словам врача, на этом история не закончилась – мужчина вдруг погнался за ней. Она выскочила из кабинета и побежала на первый этаж. Неадекватный пациент какое-то время гнался за ней, но отстал. Переведя дух, девушка нашла тревожную кнопку и вызвала охрану.

Вскоре прибыла группа быстрого реагирования, а за ними и полиция. Но сотрудники правоохранительных органов не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. К тому же буйный пациент бесследно исчез.

Как передает Башкирское спутниковое телевидение, другие пациенты больницы отметили, что мужчина вел себя крайне неадекватно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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