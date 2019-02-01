В Башкирии осудят жилищного афериста, обманувшего уфимцев на 47 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-01T19:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время перед судом предстанет 40-летний житель Уфы Эдуард Ижбаев. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. От ставших уже привычными случаев, этот отличается внушительной суммой ущерба: доверившись мужчине, 34 человека лишились, в общей сложности, 47 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, обвиняемый на протяжении почти семи лет втирался в доверие граждан и собирал с них деньги под предлогом покупки для них жилья. Естественно, по льготным ценам, ведь он никто иной как помощник депутата. Ижбаев представлялся также сотрудником уфимской мэрии и даже известным литератором. Вот только ни одна из этих «личностей» ему не принадлежала.

В доказательство своего высокого положения он показывал доверчивым уфимцам фотографии с высокопоставленными чиновниками. Но и это еще не все.

- Ещё 2,3 млн. рублей он похитил у 13 человек уже под предлогом содействия в зачислении их родственников в различные вузы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ходе следствия он полностью признал свою вину. Сейчас «поэт» дожидается суда в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU