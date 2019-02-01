Глава МВД по Башкирии призвал усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-01T18:43:08+03:00

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На днях состоялось совещание общественного совета при МВД по Башкирии. В заседании приняли участие как общественные деятели, так и официальные лица. С докладом об итогах 2018 года выступил министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант Роман Деев.

Начальник башкирской полиции наметил основные направления работы ведомства на 2019 год. Ключевым направлением стала профилактика преступности в отношении пенсионеров и молодежи. Роман Деев жестко высказался и по поводу борьбы с нелегальной торговлей спиртным и большим количеством дорожных аварий.

- – Не могут не тревожить имеющие место факты продажи алкогольной продукции в торговых точках в ночное время, высокий уровень аварийности на дорогах. В плане ДТП необходимо приложить усилия по повышению культуры водителей. Положительным моментом стало проведение Общественным советом выездных заседаний в районах Башкортостана. Это начинание необходимо продолжить и в будущем, - подчеркнул Роман Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU