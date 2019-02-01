2019-02-01T18:30:29+03:00
Общество

Снова без трусиков: Ульяна Тригубчак вновь опубликовала откровенное фото

Известная уфимка разместила «эротический» снимок в своих социальных сетях
Алексей Безгодов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне поклонники скандально известной уфимки Ульяны Тригубчак вновь смогли лицезреть прелести ее обнаженного тела. Бывшая участница команды Ice-girl «Салавата Юлаева», а ныне спортивный журналист Башкирского спутникового телевидения и блогер опубликовала весьма откровенное фото. Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Фото «в образе», где у Ульяны отсутствует нижнее белье, она снабдила хэштегом, который сама же и придумала.

-Да, это крутая #попятница, - написала девушка.

Напомним, Ульяна Тригубчак, у которой на сегодняшний день более 34 тысяч подписчиков в Instagram, в прошлом году запустила «горячий» хэштег. Под ним она время от времени выкладывает свои откровенные фото. Прошлым летом она уже публиковала крайне откровенный снимок, но чуть позже удалила его. «Комсомолка» сохранила это фото специально для поклонников Ульяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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