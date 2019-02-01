2019-02-01T18:15:47+03:00
Общество

Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы

Врачи будут ездить по районам республики
Рустем АХУНОВ
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Медики из Уфы проведут бесплатные операции для жителей БашкирииМедики из Уфы проведут бесплатные операции для жителей Башкирии
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Офтальмологи из Уфы будут проводить бесплатные операции для жителей Башкирии, сообщает портал «UfacityNews».

Известно, что поручение отправить врачей в районы принял лично глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Первый выезд состоялся еще 29-29 января, пациентов столичные врали собирали в Малоязовской центральной районной больницы. Тогда заведующий отделением провел 50 бесплатных операций.

30 и 31 января прием проходил в Белебеевской больнице. Следующий прием пройдет с 4 по 8 февраля в Стерлитамаке.

Помимо этого врачи планируют побывать в Белебее, Белорецке, Мелеузе, Янауле, Сибае и Учалах. Информацию о часах приема опубликуют в местных газетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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