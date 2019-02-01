Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы
Офтальмологи из Уфы будут проводить бесплатные операции для жителей Башкирии, сообщает портал «UfacityNews».
Известно, что поручение отправить врачей в районы принял лично глава минздрава Башкирии Максим Забелин.
Первый выезд состоялся еще 29-29 января, пациентов столичные врали собирали в Малоязовской центральной районной больницы. Тогда заведующий отделением провел 50 бесплатных операций.
30 и 31 января прием проходил в Белебеевской больнице. Следующий прием пройдет с 4 по 8 февраля в Стерлитамаке.
Помимо этого врачи планируют побывать в Белебее, Белорецке, Мелеузе, Янауле, Сибае и Учалах. Информацию о часах приема опубликуют в местных газетах.
ИСТОЧНИК KP.RU