В Уфе демонтируют одну из самых высоких елок страны

СЕГОДНЯ 20:04 2019-02-01T20:04:19+03:00

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В Уфе рабочие демонтируют одну из самых высоких елок России.

Напомним, что новогодняя елка 2019 года в Советском районе Уфы была высотой в 34 метра. Она заняла второе место среди всех елок страны, уступив лишь лесной красавице из Красноярска. Самая высокая елка Уфы находилась в Советском районе, рядом с детской филармонией.

На этой недели власти Уфы поручили рабочим начать постепенный демонтаж всех елок и ледовых городков. Последние открылись по всему городу еще 10 декабря.

- Праздники закончились, поэтому прошу ответственных лиц демонтировать все ледовые городки и елки. Спасибо всем за новогоднее настроение, - обратился к подчиненным мэр Уфы Ульфат Мустафин в минувший вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU