В Уфе демонтируют одну из самых высоких елок страны
В Уфе рабочие демонтируют одну из самых высоких елок России.
Напомним, что новогодняя елка 2019 года в Советском районе Уфы была высотой в 34 метра. Она заняла второе место среди всех елок страны, уступив лишь лесной красавице из Красноярска. Самая высокая елка Уфы находилась в Советском районе, рядом с детской филармонией.
На этой недели власти Уфы поручили рабочим начать постепенный демонтаж всех елок и ледовых городков. Последние открылись по всему городу еще 10 декабря.
- Праздники закончились, поэтому прошу ответственных лиц демонтировать все ледовые городки и елки. Спасибо всем за новогоднее настроение, - обратился к подчиненным мэр Уфы Ульфат Мустафин в минувший вторник.
ИСТОЧНИК KP.RU