В Башкирии осудили мужчину, убившего двух человек

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-01T15:50:52+03:00

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В Башкирии коллегия присяжных признала 38-летнего мужчину виновным в двойном убийстве.

В прокуратуре Башкирии объяснили, что преступление произошло в ноябре 2017 года. Обвиняемый распивал алкоголь вместе со своими двумя друзьями в деревне Якшиваново. Вскоре между собутыльниками началась драка. Тогда мужчина схватил нож и ударил двоих собутыльников в грудь. После этого он поджег дом и скрылся с места происшествия.

Подсудимый свою вину так и не признал. Однако коллегия присяжных с его мнением не согласилась. Суд определит меру наказания на основании вердикта присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU