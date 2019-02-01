Радий Хабиров вступился за детей, которых обижают в школах
Врио главы Башкирии призвал бороться с детским насилием
Радий Хабиров призвал бороться с насилием в школах
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Радий Хабиров призвал приравнять травлю детей в школах к ЧП, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».
Заявление Хабиров сделал во время образовательного форума «Взлетай», которые сейчас проходит в Уфе.
В своей речи врио главы региона использовал слова булинг (травля), скулшутинг (стрельба в учебных заведениях) и кибербулинг (травля в интернете). Хабиров отметил, что факты подобных случаев в школах необходимо приравнять к ЧП.
- Чего боится булинг? Прозрачности и огласки. Как темный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съеживаются. Нам нужно придумать меры для борьбы с этим злом, - отметил Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU