2019-02-01T15:07:35+03:00
Общество

Радий Хабиров вступился за детей, которых обижают в школах

Врио главы Башкирии призвал бороться с детским насилием
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Радий Хабиров призвал бороться с насилием в школахРадий Хабиров призвал бороться с насилием в школах
Изменить размер текста:

Радий Хабиров призвал приравнять травлю детей в школах к ЧП, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Заявление Хабиров сделал во время образовательного форума «Взлетай», которые сейчас проходит в Уфе.

В своей речи врио главы региона использовал слова булинг (травля), скулшутинг (стрельба в учебных заведениях) и кибербулинг (травля в интернете). Хабиров отметил, что факты подобных случаев в школах необходимо приравнять к ЧП.

- Чего боится булинг? Прозрачности и огласки. Как темный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съеживаются. Нам нужно придумать меры для борьбы с этим злом, - отметил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снова без трусиков: Ульяна Тригубчак вновь опубликовала откровенное фото
Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы
В Уфе появится новый сквер с памятником учителю
В Башкирии осудили мужчину, убившего двух человек
Уфимец угнал машину из автосервиса и бросил ее на улице
Глава минздрава Башкирии рассказал о ротациях в ведомстве
В Уфе инвалид погиб, упав в траншею
Популярный башкирский певец ищет невесту в соцсетях
Документы по проверке салаватского роддома передали в прокуратуру
В Уфе прекращены поиски 43-летнего Алексея Запыченкова
В Башкирии школьный автобус слетел в кювет
Суд ужесточил приговор жителю Башкирии, убившему младенца
Радий Хабиров предложил школам Башкирии перейти на пятидневку
Салаватский роддом могут вернуть государству: договор готовы расторгнуть
Житель Башкирии заработал 102 штрафа на 258 тысяч рублей
Девочка из Уфы упала на трубу, торчащую из земли
В Башкирии 84-летний водитель устроил аварию, в которой пострадали две женщины
Житель Башкирии отправится на десять суток под арест за невыплату алиментов
Уфимское предприятие задолжало своим сотрудникам около 8 миллионов рублей
В Башкирии значительно снизилась смертность от инфаркта миокарда
Стало известно, когда в Башкирию придет эпидемия гриппа
Жительницу Уфы осудят за жестокое убийство пенсионера