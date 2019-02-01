Радий Хабиров вступился за детей, которых обижают в школах

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-01T15:07:35+03:00

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Радий Хабиров призвал приравнять травлю детей в школах к ЧП, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Заявление Хабиров сделал во время образовательного форума «Взлетай», которые сейчас проходит в Уфе.

В своей речи врио главы региона использовал слова булинг (травля), скулшутинг (стрельба в учебных заведениях) и кибербулинг (травля в интернете). Хабиров отметил, что факты подобных случаев в школах необходимо приравнять к ЧП.

- Чего боится булинг? Прозрачности и огласки. Как темный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съеживаются. Нам нужно придумать меры для борьбы с этим злом, - отметил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU