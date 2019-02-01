Уфимец угнал машину из автосервиса и бросил ее на улице
Инцидент произошел еще в 2013 году
Уфимец дважды угнал иномарку из автосервиса
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В Уфе сотрудник автосервиса угнал автомобиль, а затем бросил его посреди улицы.
В прокуратуре Орджоникидзевского района Башкирии сообщили, что инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда 44-летний автослесарь решил покататься на чужой иномарке «Subaru», которую оставили на ремонт. Когда у автомобиля закончился бензин, горе-угонщик бросил его посреди улицы и скрылся.
Выйти на след преступника помогли показания владельца. Оказалось, что жулик ранее угонял данный автомобиль. Когда мужчину задержали, он сразу признался в совершении угона. Уголовное дело передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU