Уфимец угнал машину из автосервиса и бросил ее на улице

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-01T14:37:21+03:00

Инцидент произошел еще в 2013 году

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В Уфе сотрудник автосервиса угнал автомобиль, а затем бросил его посреди улицы.

В прокуратуре Орджоникидзевского района Башкирии сообщили, что инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда 44-летний автослесарь решил покататься на чужой иномарке «Subaru», которую оставили на ремонт. Когда у автомобиля закончился бензин, горе-угонщик бросил его посреди улицы и скрылся.

Выйти на след преступника помогли показания владельца. Оказалось, что жулик ранее угонял данный автомобиль. Когда мужчину задержали, он сразу признался в совершении угона. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU