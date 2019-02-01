2019-02-01T14:05:13+03:00
Общество

Глава минздрава Башкирии рассказал о ротациях в ведомстве

Максим Забелин пригласит на работу специалистов из Москвы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Глава минздрава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ведомствеГлава минздрава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ведомстве
Изменить размер текста:

Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о грядущих кадровых изменениях в ведомстве.

Забелин рассказал в внутренней политики министерства во время пресс-завтрака уфимского «Коммерсанта».

- Команда и коллектив хорошие. Люди хотят работать, - отметил министр.

Однако глава ведомства отметил, что в скором времени минздрав республики ждут кадровые изменения. Он рассказал, что намерен взять на работу коллег из минздрава России, чтобы успешно реализовывать в республике национальные проекты в сфере здравоохранения и получать финансирование из федерального центра.

Конкретные сроки кадровых перестановок Забелин не озвучил, сославшись на необходимость проведения конкурсных процедур и согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров вступился за детей, которых обижают в школах
Уфимец угнал машину из автосервиса и бросил ее на улице
В Уфе инвалид погиб, упав в траншею
Популярный башкирский певец ищет невесту в соцсетях
Документы по проверке салаватского роддома передали в прокуратуру
В Уфе прекращены поиски 43-летнего Алексея Запыченкова
В Башкирии школьный автобус слетел в кювет
Суд ужесточил приговор жителю Башкирии, убившему младенца
Радий Хабиров предложил школам Башкирии перейти на пятидневку
Салаватский роддом могут вернуть государству: договор готовы расторгнуть
Житель Башкирии заработал 102 штрафа на 258 тысяч рублей
Девочка из Уфы упала на трубу, торчащую из земли
В Башкирии 84-летний водитель устроил аварию, в которой пострадали две женщины
Житель Башкирии отправится на десять суток под арест за невыплату алиментов
Уфимское предприятие задолжало своим сотрудникам около 8 миллионов рублей
В Башкирии значительно снизилась смертность от инфаркта миокарда
Стало известно, когда в Башкирию придет эпидемия гриппа
Жительницу Уфы осудят за жестокое убийство пенсионера