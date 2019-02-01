Глава минздрава Башкирии рассказал о ротациях в ведомстве

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-01T14:05:13+03:00

Глава минздрава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ведомстве

Максим Забелин пригласит на работу специалистов из Москвы

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Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о грядущих кадровых изменениях в ведомстве.

Забелин рассказал в внутренней политики министерства во время пресс-завтрака уфимского «Коммерсанта».

- Команда и коллектив хорошие. Люди хотят работать, - отметил министр.

Однако глава ведомства отметил, что в скором времени минздрав республики ждут кадровые изменения. Он рассказал, что намерен взять на работу коллег из минздрава России, чтобы успешно реализовывать в республике национальные проекты в сфере здравоохранения и получать финансирование из федерального центра.

Конкретные сроки кадровых перестановок Забелин не озвучил, сославшись на необходимость проведения конкурсных процедур и согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU