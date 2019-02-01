Глава минздрава Башкирии рассказал о ротациях в ведомстве
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о грядущих кадровых изменениях в ведомстве.
Забелин рассказал в внутренней политики министерства во время пресс-завтрака уфимского «Коммерсанта».
- Команда и коллектив хорошие. Люди хотят работать, - отметил министр.
Однако глава ведомства отметил, что в скором времени минздрав республики ждут кадровые изменения. Он рассказал, что намерен взять на работу коллег из минздрава России, чтобы успешно реализовывать в республике национальные проекты в сфере здравоохранения и получать финансирование из федерального центра.
Конкретные сроки кадровых перестановок Забелин не озвучил, сославшись на необходимость проведения конкурсных процедур и согласования.
ИСТОЧНИК KP.RU