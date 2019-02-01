2019-02-01T13:20:52+03:00
Происшествия

В Уфе инвалид погиб, упав в траншею

Виновным признали инженера по строительству
Рустем АХУНОВ
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В Уфе инвалид погиб, упав в траншеюВ Уфе инвалид погиб, упав в траншею
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В Уфе инвалид по зрению погиб, упав траншею, которую выкопали рабочие.

Напомним, что инцидент произошел в августе 2017 года. 67-летний мужчина шел по проспекту Октября и провалился в траншею, получил травмы и погиб, несмотря на то, что очевидцы пытались оказать ему помощь. Выяснилось, что яму выкопали рабочие, которые проводили ремонт водопроводных и теплоснабжающих систем. Началась проверка, а после стало известно, что инженер по строительству не обеспечил ограждение ямы.

Сам инженер с решением прокуратуры не согласился, заявив, что ответственность за технику безопасности должен нести заказчик работ. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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