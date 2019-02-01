Популярный башкирский певец ищет невесту в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-01T12:52:21+03:00

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Известный в Башкирии исполнитель Zainetdin ищет себе невесту через флешмоб в социальных сетях.

24-летний музыкант исполняет свои произведения в весьма необычном стиле. Загира Зайнетдинова называют мультиинструменталистом – во время своих выступлений он одинаково хорошо играет сразу на нескольких инструментах и устранивает для зрителей яркие шоу.

Участницам «свадебного» флешмоба необходимо разместить свою фотографию в соцсетях и указать хештег #zainetdinищетневесту и отметить артиста в публикации. Затем музыкант будет выбирать самых красивых участниц конкурса. Девушка, занявшая третье место получит сертификат на посещение косметолога, за второе место Загир подарит сертификат в спа-салон, а победительница получит ужин с артистом.

- Думаю, что я могу позволить себе выбирать достойную девушку. Я считаю себя приличным, воспитанным и успешным мужчиной, - написал музыкант в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU