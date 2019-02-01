Документы по проверке салаватского роддома передали в прокуратуру

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-01T12:20:48+03:00

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Документы по проверке условий работы салаватского роддома передали в прокуратуру города.

Напомним, что вокруг медицинского учреждения разгорелся настоящий скандал. Правительство республики более чем на 20 лет передало единственный в городе родильный дом компании-концессионеру. Разумеется, мнения местных жителей при этом никто не спрашивал. По условиям договора, новое руководство обязалось провести ремонт корпусов здания и обновить медицинское оборудование. Позже появились информация о том, что роддом начали массово покидать сотрудники. Их не устроили новые условия работы в виде отсутствия положенных льгот. Ситуация получила огласку в СМИ, а в самом роддоме начались проверки.

Сегодня стало известно, что документы проверки сотрудники Росздравнадзора по Башкирии передали в прокуратуру.

- Конечно, нарушения были. Они есть везде. Условия в роддоме остались те же, что и год назад. Есть нервозная обстановка среди персонала и текучка кадров. Случаев младенческой смертности за последние 9 месяцев не было. Никакой оценки я давать не буду – выводы сделают в прокуратуре Салавата, - отметила руководитель отдела контроля деятельности медицинских организаций Наталия Армянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU