43-летнему жителю Башкирии, убившего младенца, ожесточили приговор
Верховный суд России ужесточил приговор 43-летнему жителю Башкирии. Ранее мужчина был приговорен к 13,5 годам лишения свободы.
Напомним, что вопиющий случай произошел еще в октябре 2017 года. Родители троих детей оставили их с бабушкой, а сами уехали из деревни Кургашлы в Магнитогорск.
Пенсионерка позвала в гости своего товарища, с которым они выпивали. Гостя стал раздражать плач малыша, тогда он вынес его без верхней одежды из дома на улицу и оставил лежать на крыльце. После этого мужчина стал бить его ногами, и четырехмесячный ребенок погиб от полученных травм.
Тело малыша обнаружили соседи, которых родители попросили зайти к бабушке и проведать их.
Прокурор обжаловал судебное решение и требовал приговорить виновного к сроку в 18 лет. Верховный суд России согласился с доводами прокуратуры Башкирии и увеличил назначенное злоумышленник наказание. Теперь он проведет в колонии строгого режима 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU