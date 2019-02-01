43-летнему жителю Башкирии, убившего младенца, ожесточили приговор

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-01T10:42:51+03:00

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Верховный суд России ужесточил приговор 43-летнему жителю Башкирии. Ранее мужчина был приговорен к 13,5 годам лишения свободы.

Напомним, что вопиющий случай произошел еще в октябре 2017 года. Родители троих детей оставили их с бабушкой, а сами уехали из деревни Кургашлы в Магнитогорск.

Пенсионерка позвала в гости своего товарища, с которым они выпивали. Гостя стал раздражать плач малыша, тогда он вынес его без верхней одежды из дома на улицу и оставил лежать на крыльце. После этого мужчина стал бить его ногами, и четырехмесячный ребенок погиб от полученных травм.

Тело малыша обнаружили соседи, которых родители попросили зайти к бабушке и проведать их.

Прокурор обжаловал судебное решение и требовал приговорить виновного к сроку в 18 лет. Верховный суд России согласился с доводами прокуратуры Башкирии и увеличил назначенное злоумышленник наказание. Теперь он проведет в колонии строгого режима 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU