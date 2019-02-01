2019-02-01T08:25:05+03:00
Происшествия

Девочка из Уфы упала на трубу, торчащую из земли

Инцидент случился в Орджоникидзевском районе
Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Башкирии нашла виновных в травмировании 9-летней уфимкиПрокуратура Башкирии нашла виновных в травмировании 9-летней уфимки
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9-летняя девочка из Уфы получила травму ноги, упав на трубу, торчащую из земли.

По данным прокуратуры Орджоникидзевском района инцидент произошел еще летом 2018 года. Известно, что девочка гуляла по своему двору, и упала ногой на трубу, которая торчала из земли. Школьница получила рваную рану ноги и оказалась в больнице.

После проверки выяснилось, что труба находилась не территории, которую обслуживал УЖХ Орджоникидзевского района Уфы. В итоге с коммунальной компании взыскали 50 тысяч рублей моральной компенсации родителям пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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