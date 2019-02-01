Житель Башкирии заработал 102 штрафа на 258 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-01T09:25:13+03:00

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Главный автоинспектор Башкирии рассказал о водителях-рекордсменах, собравших большое количество штрафов.

Так, самым главным нарушителем ПДД по версии башкирских гаишников стал некий водитель из Альшеевского района республики. Мужчина за 2018 год умудрился получить 102 штрафа на 258 тысяч рублей. Выходит, что в среднем водитель нарушал правила каждые три дня.

На втором месте житель Илишевского района Башкирии – 256 штрафов на сумму в 190 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров водитель из Уфы. Он «накатал» 188 штрафов на 185 тысяч рублей.

Гильмутдинов отметил, что трое водителей-рекордсменов оказались честными и оплатили все свои штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU