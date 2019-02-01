В Башкирии 84-летний водитель устроил аварию, в которой пострадали две женщины
На трассе в Башкирии столкнулись Chevrolet Niva и Kia Sportage, пострадали две женщины.
По данным ГИБДД республики, авария произошла на 13 километре дороги Белебей-Ермекеево-Приютово. Пожилой водитель внедорожника выезжал со второстепенной дороги, и не уступил дорогу автомобилю Kia. К сожалению, столкновения избежать не удалось. В итоге корейская иномарка слетела в кювет и перевернулась. В больницу обратились две пассажирки легковушки.
Сейчас на месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в республике произошло 9 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы. Автоинспекторы задержали 23 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU