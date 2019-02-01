В Башкирии 84-летний водитель устроил аварию, в которой пострадали две женщины

СЕГОДНЯ 07:57 2019-02-01T07:57:06+03:00

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На трассе в Башкирии столкнулись Chevrolet Niva и Kia Sportage, пострадали две женщины.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 13 километре дороги Белебей-Ермекеево-Приютово. Пожилой водитель внедорожника выезжал со второстепенной дороги, и не уступил дорогу автомобилю Kia. К сожалению, столкновения избежать не удалось. В итоге корейская иномарка слетела в кювет и перевернулась. В больницу обратились две пассажирки легковушки.

Сейчас на месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 9 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы. Автоинспекторы задержали 23 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU