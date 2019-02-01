Житель Башкирии отправится на десять суток под арест за невыплату алиментов

СЕГОДНЯ 07:37 2019-02-01T07:37:59+03:00

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«Наказание неизбежно» - не устают повторять судебные приставы. В этом на собственном примере убедился 38-летний житель Стерлитамака, который ушел из семьи и забыл про собственную маленькую дочь. Про алименты горе-отец тоже не вспоминал, и в итоге долг вырос до 555 тысяч рублей. В результате судебные приставы составили административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», и в тот же день суд отправил мужчину под арест. Десять суток злостный неплательщик алиментов отсидит в спецприемнике. Если же и это не вразумит безответственного отца, ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU