Уфимское предприятие задолжало своим сотрудникам около 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-01T07:21:01+03:00

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В Уфе директора крупного строительного сервиса обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Как выяснили следователи, с 2016 года 57 сотрудников не получали выплаты в полном объеме, в итоге задолженность выросла до 7,9 миллионов рублей. И хотя у руководства компании были возможности расплатиться с работниками, все средства пошли на хозяйственные нужды и оплаты счетов. Возмущенные сотрудники, устав от бесконечных обещаний, обратились в прокуратуру.

- В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», которое направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Ранее прокуратура также направила в суд иск о взыскании задолженности по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU