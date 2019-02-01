СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-01T07:01:20+03:00

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Вчера, 31 января, Радий Хабиров провел очередной «Здравчас». С докладом выступил и.о министра здравоохранения Максим Забелин, который сообщил, что в Башкирии значительно снизилась смертность от инфаркта миокарда (почти на 11%), а вот от ишемической болезни сердца, наоборот, выросла на 3,5 %.

Сегодня кардиологическая помощь в Башкирии оказывается в 18-ти первичных сосудистых отделениях и шести региональных сосудистых центрах с 12-ю ангиографическими установками. В прошлом году за счет бюджета республики удалось приобрести еще пять новых ангиографов, которыми удалось заменить сломанные аппараты в Республиканском кардиологическом центре, РКБ и 21-й больнице. В ближайшее время ангиографы установят в 18 больнице и в Нефтекамске, а до 1 сентября диагностический аппарат появится и в Белорецке.

Также на «Здравчасе» отметили, что за последние годы в Башкирии чаще стали делать сложные операции: коронароангиографии, ангиопластику коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование.

ИСТОЧНИК KP.RU