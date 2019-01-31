2019-01-31T19:57:52+03:00
Происшествия

Начальника отдела полиции Башкирии подозревают в получении взятки

Он брал деньги за каждое авто, отправленное на штрафстоянку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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На главу отдела МВД по Ишимбайскому району Башкирии завели уголовное дело. 45-летний сотрудник полиции подозревается в получении взятки в значительном размере.

В Следственном комитете республики рассказали, что полицейский получал деньги от представителя фирмы, которая эвакуировала и хранила машины, задержанные сотрудниками правоохранительных органов. За каждый автомобиль, отвезенный на штрафстоянку, глава отдела получал по 500 рублей. С сентября 2017 года по май прошлого он "заработал" таким способом как минимум 140 тысяч рублей.

- По данному факту Министром внутренних дел по республике Башкортостан Романом Деевым назначена служебная проверка, - комментируют ситуацию в пресс-службе МВД по региону. - По ее результатам будет принято решение в отношении виновного сотрудника вплоть до увольнения его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения к установленной законом ответственности,

По данным Следкома, сейчас с подозреваемым ведут следственные действия, призванные установить обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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