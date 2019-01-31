Прокуратура добилась закрытия цирка «Триумф» в Уфе
Опасный уфимский цирк-шапито закрыли для посетителей. Здание, расположенное на улице Жукова в Сипайлово, отныне запрещено эксплуатировать. Так решил суд.
Ранее работа цирка была лишь приостановлена из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. В фойе, кассе, кладовой и других помещениях не было автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения. Эвакуационных выходов оказалось меньше положенного, да и те, что имелись, были отделаны горючими материалами. План эвакуации животных в случае возгорания отсутствовал вовсе.
В суде владелец цирка заявил, что все исправил, но проверка показала обратное. Он лишь поставил сигнализацию, да и ту без технической документации. Суд оказался непреклонен и закрыл здание.
Сама труппа, напомним, из-за скандала переехала под крышу ВДНХ.
ИСТОЧНИК KP.RU