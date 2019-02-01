2019-02-01T17:07:50+03:00
Общество

В Уфе появится новый сквер с памятником учителю

Разместится он на улице Рихарда Зорге
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Схема сквера была представлена на обсужденииСхема сквера была представлена на обсуждении
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Перед домом №44 по улице Зорге в Уфе в скором времени появится сквер. Местные жители обсудили его проект вместе с администрацией района. По мнению общественников, здесь следует высадить больше деревьев, а тропинки сделать уже.

Не обойдется новый сквер и без малых архитектурных форм. Местные жители предложили установить здесь памятник первому учителю. Как он будет выглядеть, пока не решено, но образ должен быть узнаваем, считают уфимцы.

В мэрии Уфы рассказали, что в планах общественников увековечить в камне и самого Рихарда Зорге. Поставить памятник герою Советского Союза предлагают во дворе школы №31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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