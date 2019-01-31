В ФСБ прокомментировали волну эвакуаций в школах Уфы

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-31T16:42:16+03:00

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Сегодня по Уфе прошла новая волна массовых эвакуаций. На улицах оказались ученики и персонал нескольких школ, а также пациенты и врачи ряда больниц. В УФСБ пояснили, что причиной эвакуации стали анонимные сообщения о взрывных устройствах.

- Угроз безопасности не выявлено. Информация проверяется, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Башкирии.

Напомним, что из-за «телефонных террористов» сегодня пришлось эвакуировать инфекционную больницу и больницу №17, а также центр переливания крови. По сообщению источника «Комсомольской правды – Уфа», учебный процесс также был прерван в школах №№ 15, 26, 38 и 114.

ИСТОЧНИК KP.RU