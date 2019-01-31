2019-01-31T18:09:30+03:00
Общество

В Уфе подростки устроили потасовку возле школы, один угодил в больницу

Зачинщиков драки ставить на учет в полиции пока не стали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

Недетские разборки учинили подростки из уфимской школы №116. Семиклассники решили выяснить отношения в рукопашной и устроили массовую драку прямо возле учебного заведения. Что не поделили ребята, осталось загадкой. Судя по всему, конфликт произошел из-за личной неприязни.

Потасовка подростков привлекла зрителей, кое-кто снимал происходящее на смартфон, другие подначивали драчунов. В итоге для одного из участников схватка закончилась в больнице. Мальчик получил сотрясение мозга. Еще один подросток отделался ссадинами и ушибами.

Родители школьников, педагоги и правоохранители, просмотревшие видеозапись побоища, были шокированы: откуда взялась такая жестокость. Участников стычки установили.

Как рассказала телеканалу «Вся Уфа» директор школы Татьяна Еремеева, был немедленно организован совет профилактики, где с зачинщиками драки и их родителями провели беседу.

Семья пострадавшего подростка не стала подавать заявление в полицию. Для начала решили ограничиться внутришкольным учетом, вдобавок с ребятами будет ежедневно общаться психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Динар Гильмутдинов рассказал о жуликах, которые представлялись им в ресторанах
В ФСБ прокомментировали волну эвакуаций в школах Уфы
В МЧС по Башкирии опровергли пожар в одной из школ республики
Глава контрольно-счетной палаты Башкирии покинул свой пост
В Уфе мошенник обманул паралимпийца на 4 млн рублей
В Уфе появится государственный приют для бездомных животных
В Уфе загорелась квартира в жилом доме: есть погибшие
«Прошел год, а мы все ждем»: отец пропавшего Артура Газиева в Уфе рассказал о поисках сына
В Башкирии установят 663 новые дорожные камеры
Татарский театр им. Г. Камала покажет в Уфе свои лучшие постановки
В Уфе массово эвакуируют школы и больницы из-за сообщений о взрывных устройствах
Полицейские рассказали, где находились пропавшие в Уфе 13-летние школьники
В Уфе прекращены поиски пропавших сутки назад 13-летних школьников
В Уфе стартовали массовые проверки водителей
В Башкирии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
22-летняя жительница Башкирии продавала таблетки для похудения, которых у нее даже не было
Ульфат Мустафин обещал заняться благоустройством Инорса
В Башкирии бомжи устроили пожар в многоэтажке, есть погибший
Заведующая детсадом в Башкирии получала зарплату за несуществующих сотрудников
Житель Башкирии обокрал собственную мать
Жительница Башкирии продавала в сети несуществующие таблетки от похудения
В Уфе охранники бара избили глухонемого посетителя и его товарищей
Жителя Башкирии, напавшего на девушку в Норвегии, поместили в больницу
Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что в Сибае воздух лучше, чем в Уфе
Уфимский водитель автобуса отрицает, что избил сотрудника информагенства