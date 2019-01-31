В Уфе подростки устроили потасовку возле школы, один угодил в больницу

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-31T18:09:30+03:00

Зачинщиков драки ставить на учет в полиции пока не стали

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Недетские разборки учинили подростки из уфимской школы №116. Семиклассники решили выяснить отношения в рукопашной и устроили массовую драку прямо возле учебного заведения. Что не поделили ребята, осталось загадкой. Судя по всему, конфликт произошел из-за личной неприязни.

Потасовка подростков привлекла зрителей, кое-кто снимал происходящее на смартфон, другие подначивали драчунов. В итоге для одного из участников схватка закончилась в больнице. Мальчик получил сотрясение мозга. Еще один подросток отделался ссадинами и ушибами.

Родители школьников, педагоги и правоохранители, просмотревшие видеозапись побоища, были шокированы: откуда взялась такая жестокость. Участников стычки установили.

Как рассказала телеканалу «Вся Уфа» директор школы Татьяна Еремеева, был немедленно организован совет профилактики, где с зачинщиками драки и их родителями провели беседу.

Семья пострадавшего подростка не стала подавать заявление в полицию. Для начала решили ограничиться внутришкольным учетом, вдобавок с ребятами будет ежедневно общаться психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU