Динар Гильмутдинов рассказал о жуликах, которые представлялись им в ресторанах
Главный автоинспектор Уфы рассказал о мошенниках, которые представлялись его именем в ресторанах.
Напомним, что в Уфе произошло сразу несколько комичных случаев. Некие жулики звонили в столичные рестораны, где представлялись Динаром Гильмутдиновым и просили накрыть стол. Помимо этого, они просили пополнить счет мобильного телефона главного автоинспектора. Узнав об этом, Гильмутдинов лично обратился к своим коллегам из полиции.
- Посудите сами, разве я буду просить кого-то пополнить мне счет? Да и с ресторанами у нас никаких проблем нет – пришел, пообедал, оплатил. Надо быть современным и думающим человеком, - рассказал Гильмутдинов.
Также он добавил, что жуликами оказались двое мужчин из Сочи и Ростова. Их задержали и доставили в Уфу. Теперь с ними работают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU