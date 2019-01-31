Динар Гильмутдинов рассказал о жуликах, которые представлялись им в ресторанах

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-31T17:25:30+03:00

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Главный автоинспектор Уфы рассказал о мошенниках, которые представлялись его именем в ресторанах.

Напомним, что в Уфе произошло сразу несколько комичных случаев. Некие жулики звонили в столичные рестораны, где представлялись Динаром Гильмутдиновым и просили накрыть стол. Помимо этого, они просили пополнить счет мобильного телефона главного автоинспектора. Узнав об этом, Гильмутдинов лично обратился к своим коллегам из полиции.

- Посудите сами, разве я буду просить кого-то пополнить мне счет? Да и с ресторанами у нас никаких проблем нет – пришел, пообедал, оплатил. Надо быть современным и думающим человеком, - рассказал Гильмутдинов.

Также он добавил, что жуликами оказались двое мужчин из Сочи и Ростова. Их задержали и доставили в Уфу. Теперь с ними работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU