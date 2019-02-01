2019-02-01T06:34:19+03:00
Происшествия

Жительницу Уфы осудят за жестокое убийство пенсионера

Ранее она уже была судима за поножовщину
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Уфимские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы башкирской столицы. В ближайшее время она предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего соседа.

По версии сыщиков, в ночь на 24 ноября прошлого года женщина в компании 72-летнего соседа распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате которого женщина схватилась за нож и ударила им собутыльника.

- От полученного ранения потерпевший скончался спустя непродолжительное время на месте. После случившегося женщина сама вызвала полицию, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Известно, что она уже была осуждена условно за поножовщину – в ноябре 2017 года она ударила ножом другого знакомого. Тогда мужчина остался жив, а нападавшую осудили условно на три с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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