В МЧС по Башкирии опровергли пожар в одной из школ республики

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-31T16:01:16+03:00

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Сегодня, 31 января, в социальных сетях и всевозможных мессенджерах жителей Уфы стали появляться сообщения о том, что где-то горит школа. Среди «претендентов» на «возгорание» оказались школы, как в Уфе, так и в Иглино. Массовую рассылку таких вот «новостей» прокомментировали в региональном управлении МЧС по Башкирии.

- Никакая школа в республике не горит, звонков не поступало. Сообщаю, что на подобного рода сообщения реагируют все службы и прибывают на место, вместе с тем, где-то кому-то в это время может понадобиться реальная помощь тех или иных служб, - пояснили в пресс-службе экстренного ведомства.

Хулиганы, рассылавшие по соцсетям недостоверные сообщения, прикрепляли к ним якобы, фотографиями с места событий. Данные фото никакого отношения к школам в Башкирии отношения не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU