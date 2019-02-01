В Уфе прекращены поиски 43-летнего Алексея Запыченкова

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-01T11:41:32+03:00

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22 января родные и близкие 43-летнего жителя Уфы Алексея Запыченкова забили тревогу: мужчина бесследно пропал, предварительно оставив мобильный телефон в своей квартире. Известно, что он проживал в районе ТЦ «Иремель», на улице Бехтерева 16/1. Мужчина проживал один – с супругой они развелись, а взрослая дочь жила отдельно.

Вскоре после пропажи родственники обратились в полицию и продолжили его поиски собственными силами. Как отметили родные, первые пять дней Алексея не могли найти ни в больницах, ни в отделениях полиции. На работе о нем также поступала противоречивая информация – в фирме он работал неофициально.

К счастью, мужчину удалось отыскать. Вчера, 31 января, стало известно, что Алексей Запыченков находится в реанимации одной из уфимских больниц. У него случился приступ, он был госпитализирован. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU