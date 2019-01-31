2019-01-31T14:00:53+03:00
Происшествия

В Уфе мошенник обманул паралимпийца на 4 млн рублей

Суд приговорил его к лишению свободы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем АхуновФото: Рустем АХУНОВ
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне Верховный суд республики оставил в силе приговор 53-летнему жителю Уфы. Ранее Советский районный суд башкирской столицы приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

В суде было установлено, что почти пять лет назад мужчина предложил паралимпийцу вложить деньги в недвижимость. Всего за 4 млн рублей он посоветовал ему купить 2/3 земельного участка в районе Зубово. Площадь участка, якобы, составила баснословные 11 га.

Инвалид по зрению согласился на сомнительное предложение и передал деньги злоумышленнику. Тот, в свою очередь, и не собирался ничего покупать – заявленный участок стоит 16 млн рублей. Мошенник попросту присвоил себе все деньги. Вскоре паралимпиец обратился в полицию и злоумышленника привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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