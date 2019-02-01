Стало известно, когда в Башкирию придет эпидемия гриппа

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-01T08:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава управления Роспотребнадзора по Башкирии Евгений Степанов накануне заявил, что по данным ведомства, число заболевших ОРВИ и гриппом жителей республики достигло более 21 тысячи человек. Большинство заболевших – дети от трех до шести лет. Именно маленькие дети составляют 62% заболевших.

Что касается гриппа, Степанов сообщил, что вирус гриппа подтвержден у 140 человек. У 33% заболевших подтверждено наличие свиного гриппа H1N1, у 53% - вирус гонконгского гриппа H3N2. Более половины заболевших – взрослые.

На данный момент эпидемиологический порог заболеваемостью ОРВИ и гриппом по Башкирии не достигнут, чего нельзя сказать об Уфе. В башкирской столице наблюдается превышение порога на 11%, но специалисты не спешат объявлять эпидемию. За прошедшую неделю рост заболевших по региону составил 15%, а в Уфе – 13%.

По прогнозам Роспотребнадзора по Башкирии эпидемия ОРВИ и гриппа в республике ожидается в феврале – марте.

ИСТОЧНИК KP.RU