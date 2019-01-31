В Уфе загорелась квартира в жилом доме: есть погибшие

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-31T12:40:28+03:00

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Сегодня рано утром, 31 января, загорелась квартира в одной из уфимских многоэтажек на улице Карла Маркса. На место происшествия немедленно выехали пять пожарных машин и 13 человек личного состава МЧС. Оказалось, что загорелось имущество в однокомнатной квартире, из которой спасатели вывели двух молодых парней – 25 и 26 лет – и передали медикам, но, к сожалению, молодые люди скончались в карете скорой помощи.

- Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU