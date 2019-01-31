Татарский театр им. Г. Камала покажет в Уфе свои лучшие постановки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-31T10:51:32+03:00

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В Год театра уфимские зрители получат возможность познакомиться с лучшими постановками самых известных театров страны. Гастрольную афишу откроет Татарский государственный академический театр им . Г. Камала - на сцене Башкирского театра драмы им. М. Гафури казанские артисты покажут пять своих лучших спектаклей.

Гастроли начнутся 14 февраля в 19.00 комедией о вражде двух соседских семей по повести Аяза Гилязева "Взлетел петух на плетень", которую также покажут 19 февраля в 12.00. Драму Сюмбеля Гафарова "Пришлый" о непростой судьбе бывшего пленника концлагеря, который не вернулся на родину после войны, можно увидеть 16 февраля в 18.00, а комедию положений с классическим "любовным треугольником" - "Вызывали?" Зульфата Хакима - 16 февраля в 19.00 и 17 февраля в 12.00.

Драму Наки Исамбета "Миркай и Айсылу" о несчастной судьбе влюбленных, впервые поставленную еще в 1936 году и ставшую классикой татарской театральной сцены, тоже покажут дважды - 15 февраля в 19.00, а 16 февраля в 12.00. Философскую драму "И это жизнь?" о противоречиях мечты о высоком предназначении и религиозной догмы можно увидеть 17 и 18 февраля в 19.00. Завершатся гастроли 20 февраля музыкальным спектаклем со множеством хореографических номеров "Очарованный танцем" - он был поставлен как бенефис к юбилею народного артиста Татарии Ильдуса Габдрахманова, но так понравился зрителям, что вошел в постоянный репертуар театра. Стоимость билетов: 300 - 700 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU