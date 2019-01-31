В Уфе появится государственный приют для бездомных животных
Мэрия разместила заявку на сайте госзакупок
Фото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:
По всей видимости в ближайшее время в Уфе появится первый муниципальный приют для бездомных животных. Накануне на сайте госзакупок появилась заявка от городских властей. Согласно проектной документации, здание приюта будет построено в поселке Новые Черкассы, в Орджоникидзевском районе башкирской столицы.
Пока подрядчик для строительства приюта не выбран, аукцион еще не состоялся. Известно лишь, что на строительство здания для временного содержания мурок и барбосов планируется потратить 2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU