2019-01-31T13:07:59+03:00
Общество

В Уфе появится государственный приют для бездомных животных

Мэрия разместила заявку на сайте госзакупок
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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По всей видимости в ближайшее время в Уфе появится первый муниципальный приют для бездомных животных. Накануне на сайте госзакупок появилась заявка от городских властей. Согласно проектной документации, здание приюта будет построено в поселке Новые Черкассы, в Орджоникидзевском районе башкирской столицы.

Пока подрядчик для строительства приюта не выбран, аукцион еще не состоялся. Известно лишь, что на строительство здания для временного содержания мурок и барбосов планируется потратить 2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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