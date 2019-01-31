В Уфе появится государственный приют для бездомных животных

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-31T13:07:59+03:00

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По всей видимости в ближайшее время в Уфе появится первый муниципальный приют для бездомных животных. Накануне на сайте госзакупок появилась заявка от городских властей. Согласно проектной документации, здание приюта будет построено в поселке Новые Черкассы, в Орджоникидзевском районе башкирской столицы.

Пока подрядчик для строительства приюта не выбран, аукцион еще не состоялся. Известно лишь, что на строительство здания для временного содержания мурок и барбосов планируется потратить 2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU