Полицейские рассказали, где находились пропавшие в Уфе 13-летние школьники

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-31T09:26:19+03:00

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Накануне родные и близкие 13-летних школьников из уфимского микрорайона Сипайлово обратились в полицию с заявлением об их пропаже. Ученики лицея №155 ушли после занятий и перестали выходить на связь. Вскоре родители мальчишек забили тревогу, к их поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей – Уфа».

К счастью, все обошлось: полицейские нашли подростков и доставили их родителям, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщили сотрудники полиции, все это время мальчишки находились в садах в Демском районе Уфы. У родственников одного из парней там есть дача.

Сейчас полиции предстоит выяснить причины, побудившие подростков уйти из дома и отправиться на ночевку в холодном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU